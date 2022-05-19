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47 минут назад

В ЕАО ребенок выпал из движущегося автомобиля на дорогу

Газета.Ru

Шестилетний ребенок выпал из автомобиля прямо на ходу в Еврейской автономной области. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

Ребенок выпал из движущегося автомобиля на дорогу в ЕАО
Фото: Freepik.comFreepik.com

Инцидент произошел на дороге Амурзет — Полевое — Благословенное. Ехавший в машине ребенок отстегнул ремень безопасности у детского кресла, открыл заднюю дверь и вывалился на дорогу. Ребенок получил травмы.

На 29-летнего водителя машины возбуждено административное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью. Мужчине грозит штраф либо временное лишение прав.

Происшествия,ГИБДД,
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