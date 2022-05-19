Ребенок выпал из движущегося автомобиля на дорогу в ЕАО

Шестилетний ребенок выпал из автомобиля прямо на ходу в Еврейской автономной области. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

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Инцидент произошел на дороге Амурзет — Полевое — Благословенное. Ехавший в машине ребенок отстегнул ремень безопасности у детского кресла, открыл заднюю дверь и вывалился на дорогу. Ребенок получил травмы.