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11 минут назад

Таджикистан отказался принимать рейс «Уральских авиалиний». Борт развернули в небе

Ura.Ru

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы, отказались принимать в аэропорту города Куляб в Таджикистане. Как свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, воздушное судно экстренно развернули в небе над Пензенской областью.

Таджикистан отказался принимать рейс из РФ. Борт развернули в небе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спустя почти час полета, когда борт находился в небе Пензенской области, его развернули обратно на аэродром вылета (приземлился в Домодедово около часа ночи). Причина — у самолета не было разрешения на прибытие в Таджикистан», — сообщил telegram-канал «Авиаторщина».

Вместе с тем этот же самолет несколькими днями ранее свободно перемещался между Россией и Таджикистаном. 17 мая был совершен рейс из Москвы в Куляб, а 18 мая — в обратном направлении. В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили URA.RU, что не комментируют ситуацию.

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29 апреля другой борт «Уральских авиалиний» тоже не долетел до места назначения. Самолет, выполнявший рейс Екатеринбург — Сочи, совершил вынужденную посадку. Из-за непогоды лайнер с детьми на борту пришлось посадить в Грозном.

Происшествия,Уральские авиалинии,
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