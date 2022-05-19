Таджикистан отказался принимать рейс из РФ. Борт развернули в небе

Самолет « Уральских авиалиний », летевший из Москвы , отказались принимать в аэропорту города Куляб в Таджикистане . Как свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, воздушное судно экстренно развернули в небе над Пензенской областью .

«Спустя почти час полета, когда борт находился в небе Пензенской области, его развернули обратно на аэродром вылета (приземлился в Домодедово около часа ночи). Причина — у самолета не было разрешения на прибытие в Таджикистан», — сообщил telegram-канал «Авиаторщина».

Вместе с тем этот же самолет несколькими днями ранее свободно перемещался между Россией и Таджикистаном. 17 мая был совершен рейс из Москвы в Куляб, а 18 мая — в обратном направлении. В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили URA.RU, что не комментируют ситуацию.