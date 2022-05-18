Экс-глава разработчика систем для Ту-160 получил 8 лет колонии

Савеловский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывшего директора разработчика систем для бомбардировщика Ту-160 НПП "Темп" Андрея Трубкина, признав его виновным в мошенничестве на десятки млн рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, в рамках рассмотрения уголовного дела также удовлетворен гражданский иск.
"Приговором Савеловского районного суда Трубкин признан виновным в 4 преступлениях, совершенных по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничестве в особо крупном размере"). Ему назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима. Также приговором суда удовлетворен гражданский иск на сумму более чем 102 млн рублей", - рассказала пресс-секретарь суда Мария Михайлова.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.