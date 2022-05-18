В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
1 час назад

На заводе на юго-востоке Москвы произошла стрельба

Lenta.ru

На юго-востоке Москвы произошла стрельба, один человек пострадал. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

На заводе в Москве произошла стрельба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям издания, ЧП произошло на заводе железобетонных изделий, расположенном на Южнопортовой улице. В результате один человек получил огнестрельное ранение из травматического оружия.

Сейчас на место приехали полицейские и врачи скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Сарапуле 33-летнего местного жителя задержали за стрельбу в фойе больницы после конфликта с медсестрой. Мужчина пришел в приемный покой, где поругался с медсестрой, которая сказала ему обратиться к участковому терапевту. После этого россиянин достал пистолет и стал направлять его в сторону медперсонала. Выходя из больницы, он выстрелил, по предварительным данным, светошумовым зарядом.

Происшествия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители