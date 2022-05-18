В Мичуринске обрушилась часть заброшенного здания, погиб мужчина

"В дежурную часть ОМВД России по г. Мичуринску поступило сообщение об обрушении части выведенного из эксплуатации здания, расположенного в одном из микрорайонов г. Мичуринска. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили труп мужчины, который, по предварительным данным, осуществлял демонтаж кирпичной кладки бывшего хозяйственного помещения", - говорится в сообщении.