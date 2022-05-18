В Мичуринске обрушилась часть заброшенного здания, погиб мужчина

Часть заброшенного здания обрушилась в Мичуринске Тамбовской области, под завалами погиб мужчина. По предварительным данным, мужчина осуществлял демонтаж кирпичной кладки бывшего хозяйственного помещения, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры по региону.
"В дежурную часть ОМВД России по г. Мичуринску поступило сообщение об обрушении части выведенного из эксплуатации здания, расположенного в одном из микрорайонов г. Мичуринска. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили труп мужчины, который, по предварительным данным, осуществлял демонтаж кирпичной кладки бывшего хозяйственного помещения", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, мичуринским следственным отделом СУ СК по Тамбовской области по факту гибели человека организована процессуальная проверка, ее ход и результаты находятся на контроле прокурора города Мичуринска.