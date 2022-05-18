В Москве вор уснул в квартире, которую собирался ограбить

Мужчина под видом курьера пытался ограбить квартиру на юге Москвы, связал скотчем двух детей и, напившись алкоголя, уснул, после чего был задержан. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Мужчина под видом курьера проник в квартиру своей знакомой на Варшавском шоссе, где находились двое несовершеннолетних детей, которых он связал скотчем. Во время поиска денег, обвиняемый употреблял спиртные напитки, в результате чего уснул. Дети смогли освободиться, покинуть квартиру и обратиться к взрослым за помощью", - сообщила Иванова.
В результате был задержан мужчина 1981 года рождения, в ходе допроса он дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в разбое. Следствие ходатайствует перед Чертановским судом о его аресте.