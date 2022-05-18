В Москве вор уснул в квартире, которую собирался ограбить

"Мужчина под видом курьера проник в квартиру своей знакомой на Варшавском шоссе, где находились двое несовершеннолетних детей, которых он связал скотчем. Во время поиска денег, обвиняемый употреблял спиртные напитки, в результате чего уснул. Дети смогли освободиться, покинуть квартиру и обратиться к взрослым за помощью", - сообщила Иванова.