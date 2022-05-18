Мальчик вовремя не вернулся домой из школы. Волновавшаяся за судьбу сына мать узнала, что его видели в грязных брюках, и он жаловался на то, что его избили в учебном заведении. Вмешаться в ситуацию решил отец школьника: он проник в образовательное учреждение с кухонным ножом. Однако вместо недругов своего ребенка он встретил вахтершу. Женщина сообщила ему, что его 11-летний сын покинул школу сразу после окончания уроков, после чего попросила убрать нож.