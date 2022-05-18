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32 минуты назад

Пришедший в школу с ножом мужчина в Татарстане попал на видео

Александр Кузьмин

В Набережных Челнах мужчина пришел в школу с ножом. Как сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший соответствующее видео, 39-летний местный житель намеривался разобраться с обидчиками своего сына-четвероклассника.

Мальчик вовремя не вернулся домой из школы. Волновавшаяся за судьбу сына мать узнала, что его видели в грязных брюках, и он жаловался на то, что его избили в учебном заведении. Вмешаться в ситуацию решил отец школьника: он проник в образовательное учреждение с кухонным ножом. Однако вместо недругов своего ребенка он встретил вахтершу. Женщина сообщила ему, что его 11-летний сын покинул школу сразу после окончания уроков, после чего попросила убрать нож.

Как уточняет канал, полицейские задержали мужчину, он был арестован на 10 суток. Позднее школьник признался сотрудникам полиции, что сам испачкал свои брюки, и никакого избиения не было.

Происшествия,Видео,
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