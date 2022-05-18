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1 час назад

В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар

Елена Прошина

В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области вспыхнул лесной пожар. Как сообщает «КП», огонь охватил уже 45 гектаров леса у села Страхолесье, которое находится примерно в 50 километрах от Чернобыльской АЭС.

В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах, которые опубликовало издание, виден сильный лесной пожар — черный дым от него заволок небо. Спасатели помогают эвакуироваться местным жителям, которые оказались вблизи от линии возгорания.

Минуты страха: хроника аварии на Чернобыльской АЭС

Лесной пожар начал распространяться 17 мая — тогда первые возгорания произошли возле деревни Чернобыль. В соцсетях местные жители публиковали снимки неба, которое плотно затянуло дымом.

Напомним, что в конце марта в Чернобыльской зоне отчуждения уже случался природный пожар. Тогда на территории зафиксировали 31 точку возгорания, что вызвало повышение радиоактивного загрязнения воздуха.

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