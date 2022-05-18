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25 минут назад

Следственный комитет просит суд заочно арестовать основателя проекта CIT Руслана Левиева

Газета.Ruиещё 1

Следственный комитет потребовал у Басманного суда заочно арестовать основателя расследовательского проекта Conflict Intelligence Team, блогера Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук), следует из карточки дела, которая появилась в электронной базе суда.

СК попросил суд заочно арестовать блогера Руслана Левиева
Фото: Популярная политика/YouTubeПопулярная политика/YouTube

Левиева подозревают в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Согласно обвинению, преступление он совершал «организованной группой по предварительному сговору, с искусственным созданием доказательств». Сам Левиев в настоящее время находится за границей.

Conflict Intelligence Team — платформа, организованная в 2014 году. Сообщество занималось изучением и анализом военных конфликтов и предоставлением документальных данных о них.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом).

Происшествия,Руслан Левиев,Александр Невзоров,Следственный комитет,
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