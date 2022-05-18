СК попросил суд заочно арестовать блогера Руслана Левиева

Следственный комитет потребовал у Басманного суда заочно арестовать основателя расследовательского проекта Conflict Intelligence Team, блогера Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук), следует из карточки дела, которая появилась в электронной базе суда.

Фото: Популярная политика/YouTube Популярная политика/YouTube

Левиева подозревают в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Согласно обвинению, преступление он совершал «организованной группой по предварительному сговору, с искусственным созданием доказательств». Сам Левиев в настоящее время находится за границей.

Conflict Intelligence Team — платформа, организованная в 2014 году. Сообщество занималось изучением и анализом военных конфликтов и предоставлением документальных данных о них.