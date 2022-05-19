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1 час назад

Неизвестный проломил голову мужчине на севере Москвы

Агентство «Москва»иещё 3

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, нанесшего тяжелую черепно-мозговую травму мужчине в Хорошевском районе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

Мужчине проломили голову на севере Москвы
Фото: ТАССТАСС

«Утром 18 мая в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации мужчины 1974 года рождения с открытой проникающей черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени тяжести, травматическим субарахноидальным кровоизлиянием и вдавленным оскольчатым переломом лобной кости справа. Было установлено, что 18 мая в период с 3:30 до 4:30 возле одного из домов в 2-м Хорошевском проезде неизвестный злоумышленник ударил потерпевшего по голове неустановленным предметом, причинив ему таким образом указанные травмы», - рассказали в пресс-службе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Происшествия,МВД России,
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