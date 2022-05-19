Мужчине проломили голову на севере Москвы

«Утром 18 мая в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации мужчины 1974 года рождения с открытой проникающей черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени тяжести, травматическим субарахноидальным кровоизлиянием и вдавленным оскольчатым переломом лобной кости справа. Было установлено, что 18 мая в период с 3:30 до 4:30 возле одного из домов в 2-м Хорошевском проезде неизвестный злоумышленник ударил потерпевшего по голове неустановленным предметом, причинив ему таким образом указанные травмы», - рассказали в пресс-службе.