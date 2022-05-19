В Подмосковье мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК РФ) по Московской области.

«Следователями осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские. В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, в четверг, 19 мая, на автодороге вблизи деревни Дьяково Дмитровского района местный житель застрелил свою бывшую супругу и покончил с собой. Их тела обнаружил проезжающий мимо водитель. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), сообщает ведомство.