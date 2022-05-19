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32 минуты назад

В Подмосковье мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

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В Подмосковье мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК РФ) по Московской области.

В Подмосковье мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Следователями осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские. В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, в четверг, 19 мая, на автодороге вблизи деревни Дьяково Дмитровского района местный житель застрелил свою бывшую супругу и покончил с собой. Их тела обнаружил проезжающий мимо водитель. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), сообщает ведомство.

Ранее члена банды вора в законе посадили за убийство другого авторитета. Отмечается, что преступление было совершено в 2011 году.

Происшествия,Убийство подростка,Убийство ,Следственный комитет,
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