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18 минут назад

ФСБ: в Кемерово задержан повредивший опоры ЛЭП сторонник украинских националистов

Елена Прошина

В Кемерове задержан сторонник украинских националистов, повредивший ранее опоры ЛЭП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД в Кемерове задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области», - говорится в сообщении ФСБ.

В настоящий момент задержанный дает признательные показания. При обыске, у мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП. Также были найдены два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа, средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения военкоматов и отделений полиции Кемерова. Кроме того, оперативники изъяли личный дневник с рукописными записями, подтверждающими совершение им диверсий.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") и ст. 281 ("Диверсия") УК РФ.

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Ранее стало известно, что на Кузбассе неизвестные повредили опору ЛЭП. Инцидент произошел в Киселевске. Местные жители сняли кадры, на которых видно, что опора ЛЭП подпилена. Конструкция могла обрушиться. В непосредственной близости от поврежденной опоры проходит Транссибирская магистраль.

Происшествия,Видео,ФСБ,
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