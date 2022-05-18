В Кемерове задержан сторонник украинских националистов, повредивший ранее опоры ЛЭП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД в Кемерове задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области», - говорится в сообщении ФСБ.

В настоящий момент задержанный дает признательные показания. При обыске, у мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП. Также были найдены два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа, средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения военкоматов и отделений полиции Кемерова. Кроме того, оперативники изъяли личный дневник с рукописными записями, подтверждающими совершение им диверсий.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") и ст. 281 ("Диверсия") УК РФ.