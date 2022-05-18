Россиянин умер после укуса клеща

«После возвращения с прогулки следует провести полный осмотр тела и одежды. Следует помнить, что если клещи попадают на открытые части тела человека (кисти или предплечья рук, ноги), они редко присасываются на видимых местах, чаще клещи заползают под одежду и присасываются под ней. При этом клещи достаточно долго (в среднем 30 минут) выбирают место для присасывания. Можно успеть обнаружить клеща до того, как он начнет кровососание», — напомнили в ведомстве.