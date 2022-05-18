Россиянин умер после укуса клеща

В Ростовской области местный житель скончался после укуса клеща, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Инцидент произошел в городе Новошахтинск. После того, как насекомое укусило мужчину, он заразился крымской геморрагической лихорадкой, а впоследствии умер. Второй случай инфицирования произошел в Пролетарском районе.
По данным ведомства, с начала 2022 года 978 человек пострадали от укусов клещей в Ростовской области. Из них 409 — дети. Больше всего случаев было зафиксировано в Ростове, Таганроге, Волгодонске, Шахтах и Новошахтинске, а также в Сальском, Песчанокопском и Семикаракорском районах.
В Роспотребнадзоре добавили, что в регионе проводится противоклещевые обработки территорий.
«После возвращения с прогулки следует провести полный осмотр тела и одежды. Следует помнить, что если клещи попадают на открытые части тела человека (кисти или предплечья рук, ноги), они редко присасываются на видимых местах, чаще клещи заползают под одежду и присасываются под ней. При этом клещи достаточно долго (в среднем 30 минут) выбирают место для присасывания. Можно успеть обнаружить клеща до того, как он начнет кровососание», — напомнили в ведомстве.
Ранее заслуженный врач России Михаил Каган дал советы, как самостоятельно удалить клеща.