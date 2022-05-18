В Кемерове задержали сторонника украинских националистов, повредившего опоры ЛЭП

ТАСС, 18 мая. ФСБ и МВД задержали в Кемерове сторонника украинских националистов, повредившего две опоры ЛЭП, что привело к отключению электричества. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Фото: ТАСС ТАСС

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД в Кемерове задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области", - отметили в ФСБ. Задержанный дает признательные показания.

В ФСБ сообщили, что у него изъяли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП, два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа, средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения военкоматов и отделений полиции Кемерова, а также личный дневник с рукописными записями, подтверждающими совершение им диверсий.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") и ст. 281 ("Диверсия") УК РФ. Задержанный проверяется на причастность к иным преступлениям.