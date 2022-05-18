В Кемерово задержали украинского диверсанта

В Кемерово задержан пособник украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор линий электропередачи в Кузбассе, сообщили в ФСБ .

«В городе Кемерово задержан гражданин России , являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области», — цитирует ведомство РИА Новости.

Дома у него нашли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепёжные болты с поврежденных линий электропередачи, два пневматических пистолета и два боевых ножа.