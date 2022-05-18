В Кемерово задержали украинского диверсанта

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52 минуты назад

ФСБ: в Кузбассе задержан пособник украинских нацистов, повредивший опоры ЛЭП

RT на русском

В Кемерово задержан пособник украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор линий электропередачи в Кузбассе, сообщили в ФСБ.

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Фото: ТАССТАСС

«В городе Кемерово задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области», — цитирует ведомство РИА Новости.

Дома у него нашли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепёжные болты с поврежденных линий электропередачи, два пневматических пистолета и два боевых ножа.

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Задержанный даёт признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,ФСБ,
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