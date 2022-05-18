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27 минут назад

Боец ММА Магомедов задержан по подозрению в вымогательстве

Елена Прошина

Боец ММА Асхаб Магомедов задержан в отеле в центре Москвы. Он подозревается в вымогательстве денег у несовершеннолетнего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бойца ММА задержали в московском отеле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, инцидент произошел в октябре 2021 года. По версии следствия, Асхаб требовал крупную сумму денег у несовершеннолетнего за нераспространение информации, позорящей школьника и его родственников.

В отношении Магомедова и других участников возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство). В настоящее время следствие продолжается. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Чемпион России погиб после драки с охранником

Напомним, за последнее время Асхаб Магомедов уже несколько раз отметился в СМИ. Ранее он попал в резонансное ДТП в центре Москвы. Ночью 6 мая у Белорусского вокзала произошла авария с участием трех машин. В одном из автомобилей находились блогер Некоглай и боец ММА Асхаб Магомедов. Водитель каршеринга Kia, который проехал на красный свет и врезался в Porsche Некоглая. После этого машину блогера задел грузовик. В результате аварии погиб водитель каршеринга - 31-летний Олег Шипаев.

Кроме того, в апреле Магомедов был задержан за драку у Казанского вокзала в Москве.

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