В Дагестане ликвидировали двух боевиков

Двух боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Махачкале . Об этом ТАСС сообщили в среду в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) .

По данным НАК, режим контртеррористической операции (КТО) был введен после получения информации о скрывающихся в Ленинском районе Махачкалы вооруженных бандитах, намеревающихся совершить теракт на одном из объектов энергетики города. "Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы", - сообщили в НАК.