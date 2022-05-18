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1 час назад

В Дагестане ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции

ТАССиещё 2

Двух боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в среду в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В Дагестане ликвидировали двух боевиков
Фото:  Национальный антитеррористический комитет/ТАСС, архив Национальный антитеррористический комитет/ТАСС, архив

По данным НАК, режим контртеррористической операции (КТО) был введен после получения информации о скрывающихся в Ленинском районе Махачкалы вооруженных бандитах, намеревающихся совершить теракт на одном из объектов энергетики города. "Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы", - сообщили в НАК.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

Как сообщили в НАК, на месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство. Проводятся следственные действия.

Происшествия,НАК,
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