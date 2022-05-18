Сообщается, что ДТП произошло на перекрестке Московской и Первомайской улиц. На кадрах, снятых на видеорегистратор, можно увидеть, как водитель за рулем Lada Niva хотел проскочить на зеленый сигнал светофора. Ехавший перед ним таксист начал останавливаться. Автомобилист решил свернуть направо, чтобы избежать столкновения с такси. В этот момент он сбил 19-летнего пешехода, который находился на тротуаре.