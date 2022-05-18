Автомобилист пытался избежать столкновения и сбил пешехода на тротуаре в подмосковном Фрязино. Видео появилось в telegram-канале «Мослента».
Сообщается, что ДТП произошло на перекрестке Московской и Первомайской улиц. На кадрах, снятых на видеорегистратор, можно увидеть, как водитель за рулем Lada Niva хотел проскочить на зеленый сигнал светофора. Ехавший перед ним таксист начал останавливаться. Автомобилист решил свернуть направо, чтобы избежать столкновения с такси. В этот момент он сбил 19-летнего пешехода, который находился на тротуаре.
По предварительный данным, 19-летний пешеход был госпитализирован с серьезными травмами.