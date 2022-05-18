В российском регионе ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в ночь на 18 мая в Ленинском районе Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ по Дагестану.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Решение принято руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан Алексеем Егоровым по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета Александром Бортниковым.

Особый правовой режим действует на указанной территории с 02:55 18 мая. О причинах введения режима КТО в настоящее время не сообщается.