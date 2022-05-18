В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
53 минуты назад

Режим контртеррористической операции ввели в одном из районов Махачкалы

Газета.Ruиещё 10

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в ночь на 18 мая в Ленинском районе Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ по Дагестану.

В российском регионе ввели режим контртеррористической операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение принято руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан Алексеем Егоровым по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета Александром Бортниковым.

Особый правовой режим действует на указанной территории с 02:55 18 мая. О причинах введения режима КТО в настоящее время не сообщается.

ФСБ задержала иностранца за переводы денег террористам

В последний раз режим КТО в Дагестане вводили 10 сентября 2021 года. В тот же день центр Национального антитеррористического комитета сообщал о нейтрализации двух боевиков в Буйнакском районе Дагестана. 11 сентября режим КТО был снят.

Происшествия,Алексей Егоров,Александр Бортников,НАК,ФСБ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители