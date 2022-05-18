Задержание бойца ММА Асхаба Магомедова сняли на видео

Боец ММА Асхаб Магомедов задержан по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего в октябре 2021 года. Видео появилось в telegram-канале «Baza».

По информации следствия Асхаб требовал деньги за нераспространение информации, позорящей школьника и его родственников. Задержание происходило сегодня рано утром в отеле «AZIMUT Отель Олимпик» в центре Москвы. Вместе с Магомедовым в номере находился и стример Некоглай, вместе с которым он недавно попал в смертельное ДТП.