На Урале пресекли канал незаконной миграции иностранцев в Россию

Двое россиян, которые организовали канал незаконной миграции в Свердловской области, через который в РФ попали 179 человек, получили два года колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России по региону.

Фото: ТАСС ТАСС

"Решением суда участники группы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"), и приговорены к лишению свободы сроком на 2 года каждый с отбыванием уголовного наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

В УФСБ уточнили, что с 2018 по 2020 год через организованный канал был произведен незаконный въезд и пребывание в Российской Федерации 179 граждан стран Юго-Восточной Азии путем оформления им приглашений от имени двух аффилированных коммерческих организаций.

"Иностранные граждане в Свердловскую область не прибывали, фактически реализовывая незаконную трудовую деятельность на территории других регионов России. Оперативными и следственными подразделениями УФСБ проведена работа по выявлению и документированию фактов противоправной деятельности, а также последующее расследование уголовного дела", - добавили в пресс-службе.

Сотрудники УФСБ в ходе обысков изъяли печати, штампы юридических лиц, от имени которых велась преступная деятельность, бланки документов, полученные преступным путем, компьютерная техника, а также списки уже легализованных иностранных граждан.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что с начала 2022 года это уже четвертый канал нелегальной миграции, который удалось пресечь.