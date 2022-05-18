Издевательства воспитательницы частного детского сада над детьми сняли на видео

Бывшая сотрудница частного детского сада «Города Детства» опубликовала в родительском чате видео, где коллега раздаёт детям подзатыльники, бьет их и учит материться. Инцидент произошел в Красноярске.
Очевидцы также рассказали, что по утрам она приветствовала воспитанников нецензурными словами, а выводя на прогулку, говорила им: «Пойдемте могилки в песочнице копать».
«Очевидцы также рассказали, что по утрам она приветствовала воспитанников нецензурными словами, а выводя на прогулку, говорила им: «Пойдемте могилки в песочнице копать» - сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.