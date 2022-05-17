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32 минуты назад

Мужчина забрался на монумент «Дружба навеки» в Москве

Елена Прошина

Мужчина забрался на монумент «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Мужчина забрался на монумент «Дружба навеки» в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Через некоторое время спасателям удалось снять мужчину не более, чем за полчаса. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на слова очевидцев, «скалолаз» находился в состоянии алкогольного опьянения. Причины поступка выясняются.

Напомним, что 25 января гражданин Таджикистана забрался на верхушку Крымского моста в Москве и угрожал спрыгнуть. Он требовал, чтобы его работодатель выплатил деньги, которые необходимы ему на содержание четверых детей.

В результате спасатели подняли ему наличные на автокране, а после пересчета мужчина спустился вместе с сотрудниками экстренной службы. Позднее выяснилось, что в 2019 году он добивался зарплаты аналогичным образом.

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