Мужчина забрался на монумент «Дружба навеки» в Москве

Мужчина забрался на монумент «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Через некоторое время спасателям удалось снять мужчину не более, чем за полчаса. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на слова очевидцев, «скалолаз» находился в состоянии алкогольного опьянения. Причины поступка выясняются.
Напомним, что 25 января гражданин Таджикистана забрался на верхушку Крымского моста в Москве и угрожал спрыгнуть. Он требовал, чтобы его работодатель выплатил деньги, которые необходимы ему на содержание четверых детей.
В результате спасатели подняли ему наличные на автокране, а после пересчета мужчина спустился вместе с сотрудниками экстренной службы. Позднее выяснилось, что в 2019 году он добивался зарплаты аналогичным образом.