В горах Дагестана камнепад повредил газопровод

"Поступила информация от диспетчера МУ "Центральное" ООО "Газпром газораспределение Дагестан" об аварийном отключении газоснабжения в населенном пункте Тинди Цумадинского района. Без газоснабжения остается 2 351 человек. В результате камнепада образовалась трещина на сварном стыке на надземном межпоселковом газопроводе высокого давления, прекращена подача газа перекрытием задвижки", - говорится в сообщении.