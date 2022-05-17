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26 минут назад

В горах Дагестана камнепад повредил газопровод, оставив без газа свыше 2,3 тыс. жителей

ТАСС

Более 2,3 тыс. человек остались без газоснабжения в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.

В горах Дагестана камнепад повредил газопровод
Фото: ТАССТАСС

"Поступила информация от диспетчера МУ "Центральное" ООО "Газпром газораспределение Дагестан" об аварийном отключении газоснабжения в населенном пункте Тинди Цумадинского района. Без газоснабжения остается 2 351 человек. В результате камнепада образовалась трещина на сварном стыке на надземном межпоселковом газопроводе высокого давления, прекращена подача газа перекрытием задвижки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановительные работы будут проводиться силами ЭГС Цумадинского района. Ориентировочное время восстановления газоснабжения - 18:00 мск среды, 18 мая.

Происшествия,МЧС России,Газпром,
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