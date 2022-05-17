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1 час назад

Две семьи с детьми подрались в петербургском ТЦ

Елена Прошина

Две семьи подрались в ТЦ «Сити-Молл» на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», пары с маленькими детьми не поделили лифт между собой.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, мужчина с коляской попробовал «протаранить» женщину, которая входила в лифт. За нее заступился муж и в результате на площадке завязалась потасовка, в которой приняли участие и женщины с детьми.

О пострадавших в драке не сообщается, подробности происшествия выясняются.

Напомним, что накануне массовая драка произошла на детской площадке в Московской области, в деревне Сапроново. В потасовке приняли участие несколько мужчин — в ходе конфликта участники достали ножи.

В результате один человек скончался, еще двое в возрасте 32 и 37 лет госпитализированы с колото-резаными ранами. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Видео,
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