Две семьи с детьми подрались в петербургском ТЦ

Две семьи подрались в ТЦ «Сити-Молл» на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», пары с маленькими детьми не поделили лифт между собой.
Согласно записи с камер видеонаблюдения, мужчина с коляской попробовал «протаранить» женщину, которая входила в лифт. За нее заступился муж и в результате на площадке завязалась потасовка, в которой приняли участие и женщины с детьми.
О пострадавших в драке не сообщается, подробности происшествия выясняются.
Напомним, что накануне массовая драка произошла на детской площадке в Московской области, в деревне Сапроново. В потасовке приняли участие несколько мужчин — в ходе конфликта участники достали ножи.
В результате один человек скончался, еще двое в возрасте 32 и 37 лет госпитализированы с колото-резаными ранами. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве. В отношении него возбуждено уголовное дело.