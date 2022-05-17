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43 минуты назад

В деле о гибели детей на Сямозере суд вынес приговор

Елена Прошина

Басманный суд Москвы вынес приговор по делу о гибели детей в Карелии. Двое руководителей департамента труда и социальной защиты населения столицы Татьяна Барсукова и Елена Семкина получили 4,5 и 4 годам исправительной колонии соответственно. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

В деле о гибели детей на Сямозере суд вынес приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суд обвинил Барсукову и Семкину в халатности, приведшей к гибели 14 детей в оздоровительном лагере на карельском Сямозере в 2016 году. По версии следствия, чиновницы нарушили процедуру подготовки гостендера по закупке путевок и не обеспечили безопасность пребывания школьников в детском лагере. Однако Барсукова и Семкина свою вину не признали.

Напомним, что в июне 2016 года 47 детей из оздоровительного лагеря «Парк-Отель Сямозеро» с четырьмя сопровождающими отправились на двух каноэ в сплав по реке. Начался шторм и лодки перевернулись. Дети вместе с сопровождающими отправились в поход, несмотря на штормовое предупреждение, и не стали регистрировать его в МЧС. В результате произошедшего погибли 14 детей.

Барсукову и Семкину признали виновными в преступлении, предусмотренном частью три статьи 293 УК РФ («Халатность»).

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