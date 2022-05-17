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25 минут назад

В Краснодаре по делу о мошенничестве задержан российский «Илон Маск»

BFM.RU

В Краснодаре задержан предприниматель Максим Куликов. Он находился в розыске по делу о крупном мошенничестве.

На юге по делу о мошенничестве на 340 млн задержан российский «Илон Маск»
Фото: ТАССТАСС

Куликов основал Национальную космическую компанию и в 2023 году планировал провести испытания орбитальной ракеты-носителя «Сибирь», за что его прозвали российским Илоном Маском.

Как пишет «Коммерсантъ», претензии следствия связаны с работой Куликова в качестве главы красноярского кредитного кооператива «Совет». Он открылся в 2016 году, его офисы работали Красноярском крае. За эти годы вкладчики «Совета» потеряли в общей сложности около 340 млн рублей.

Сейчас бизнесмена конвоируют в Красноярск, где ему будет предъявлено обвинение.

Происшествия,Илон Маск,Максим Куликов,Коммерсант,
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