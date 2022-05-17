На юге по делу о мошенничестве на 340 млн задержан российский «Илон Маск»

В Краснодаре задержан предприниматель Максим Куликов. Он находился в розыске по делу о крупном мошенничестве.

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Куликов основал Национальную космическую компанию и в 2023 году планировал провести испытания орбитальной ракеты-носителя «Сибирь», за что его прозвали российским Илоном Маском.

Как пишет «Коммерсантъ», претензии следствия связаны с работой Куликова в качестве главы красноярского кредитного кооператива «Совет». Он открылся в 2016 году, его офисы работали Красноярском крае. За эти годы вкладчики «Совета» потеряли в общей сложности около 340 млн рублей.