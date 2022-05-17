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51 минуту назад

Уголовное дело возбуждено в отношении «золотой судьи» Хахалевой

Вечерняя Москва

В отношении скандально известной кубанской судьи Елены Хахалевой возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно во вторник, 17 мая.

Против «золотой судьи» Хахалевой возбудили уголовное дело
Фото: Telegram / РоссияTelegram / Россия

По данным Telegram-канала 112, ее обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог».

Обращение о возбуждении дела в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) подал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, так как Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней. При этом она незаконно получила более одного миллиона рублей, заполняя табели учета рабочего времени. А после уехала в Ереван.

«Золотую судью» проверят из-за прогулов

В центре скандала экс-судья оказалась в 2017 году, когда в интернете появилось видео со свадьбы ее дочери Софьи. Мероприятие посетили музыканты Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие. СМИ оценили размах празднества в два миллиона долларов.

Происшествия,Елена Хахалева,Вера Брежнева,Валерий Меладзе,Николай Басков,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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