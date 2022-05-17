Против «золотой судьи» Хахалевой возбудили уголовное дело

В отношении скандально известной кубанской судьи Елены Хахалевой возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно во вторник, 17 мая.

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По данным Telegram-канала 112, ее обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог».

Обращение о возбуждении дела в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) подал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, так как Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней. При этом она незаконно получила более одного миллиона рублей, заполняя табели учета рабочего времени. А после уехала в Ереван.