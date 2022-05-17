Стали известны подробности взрыва боеприпаса в Мытищах

Ручной противотанковый гранатомет, снаряд от которого взорвался в автомобиле в Мытищах, был привезен в качестве трофея с территории Украины. Об этом со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Сегодня в Мытищах в багажнике Kia Sorrento взорвался боеприпас РПГ, пострадали два человека.
«Взорвавшийся в Мытищах выстрел к ручному противотанковому гранатомету привезен с территории Украины в качестве трофея мужчиной, занимающимся гуманитарной помощью», - пояснил сотрудник правоохранительных органов.
По информации Telegram-канала 112, один из пострадавших - 38-летний майор в отставке – находится в реанимации. Полицейские оцепили территорию и ждут взрывотехников.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация по «демилитаризации и денацификации» Украины. Западные страны регулярно поставляют на украинскую территорию оружие.