Боеприпас взорвался в автомобиле в Мытищах

Боеприпас ручного противотанкового гранатомета взорвался в багажнике Kia Sorrento в Мытищах , пострадали два человека. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По данным канала, с минно-взрывными травмами были госпитализированы мужчины, которые находились рядом с машиной. Жители близлежащих домов эвакуированы.

«На месте происшествия обнаружены заряды, предположительно европейского производства. Возможно, из тех, что поставляются на Украину странами НАТО », - отмечается в сообщении.

С 24 февраля на Украине проходит российская военная спецоперация по «демилитаризации и денацификации» страны. США уже направили Украине оборонную помощь на сумму более 1,2 миллиарда долларов, передав, в том числе, артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты. О поставках оружия на Украину также объявили Германия, Польша и Чехия.