В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
27 минут назад

Боеприпас взорвался в автомобиле в Мытищах

Алиса Селезнёва

Боеприпас ручного противотанкового гранатомета взорвался в багажнике Kia Sorrento в Мытищах, пострадали два человека. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Боеприпас взорвался в автомобиле в Мытищах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, с минно-взрывными травмами были госпитализированы мужчины, которые находились рядом с машиной. Жители близлежащих домов эвакуированы.

«На месте происшествия обнаружены заряды, предположительно европейского производства. Возможно, из тех, что поставляются на Украину странами НАТО», - отмечается в сообщении.

Происхождение боеприпасов устанавливается.

С 24 февраля на Украине проходит российская военная спецоперация по «демилитаризации и денацификации» страны. США уже направили Украине оборонную помощь на сумму более 1,2 миллиарда долларов, передав, в том числе, артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты. О поставках оружия на Украину также объявили Германия, Польша и Чехия.

Происшествия,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители