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37 минут назад

Горный удар произошел на Таштагольском руднике в Кузбассе

Елена Прошина

На Таштагольском руднике в Кузбассе произошел горный удар. 98 горняков оказались под завалами, на поверхность выводят еще 252 рабочих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Горный удар произошел на Таштагольском руднике в Кузбассе
Фото: ТАССТАСС

Как уточнил представитель экстренных служб, горный удар на Таштагольском руднике в Кемеровской области произошел из-за подвижки грунта. На поверхность выводят 252 рабочих.

«На глубине 294 метра произошел горный удар из-за подвижки грунта», - сказал источник.

По предварительной информации, пострадавших и обрушений в руднике нет. В администрации шахты сообщили о том, что под землей остаются 98 горняков.

Ранее на шахте «Ерунаковская-8» на Кузбассе произошел прорыв на водоотливе. На момент ЧП в шахте находились 211 человек, в том числе на аварийном участке 11 человек. 10 вышли самостоятельно, один погиб.

Прокуратура Кузбасса организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на шахте. Работа шахты была приостановлена.

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