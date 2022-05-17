Горный удар произошел на Таштагольском руднике в Кузбассе

На Таштагольском руднике в Кузбассе произошел горный удар. 98 горняков оказались под завалами, на поверхность выводят еще 252 рабочих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Как уточнил представитель экстренных служб, горный удар на Таштагольском руднике в Кемеровской области произошел из-за подвижки грунта. На поверхность выводят 252 рабочих.

«На глубине 294 метра произошел горный удар из-за подвижки грунта», - сказал источник.

По предварительной информации, пострадавших и обрушений в руднике нет. В администрации шахты сообщили о том, что под землей остаются 98 горняков.

Ранее на шахте «Ерунаковская-8» на Кузбассе произошел прорыв на водоотливе. На момент ЧП в шахте находились 211 человек, в том числе на аварийном участке 11 человек. 10 вышли самостоятельно, один погиб.