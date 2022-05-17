«56-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь со стороны городской поликлиники с 7 пассажирами, которые направлялись на работу в одно из предприятий Дудинки, начал движение со спуска. Не справившись с управлением, он резко остановил транспортное средство в снежном навале. За разовой помощью к медикам обратилась одна женщина, которую осмотрели на месте», – передает сообщение ГУ МВД по Красноярскому краю источник.