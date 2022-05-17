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59 минут назад

Автобус с людьми чуть не въехал в здание морга под Красноярском. Видео

Александр Кузьмин

В городе Дудинка Красноярского края из-за снега автобус с пассажирами чуть не въехал в здание морга. Видео дорожного инцидента публикует Telegram-канал «Подъем».

«56-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь со стороны городской поликлиники с 7 пассажирами, которые направлялись на работу в одно из предприятий Дудинки, начал движение со спуска. Не справившись с управлением, он резко остановил транспортное средство в снежном навале. За разовой помощью к медикам обратилась одна женщина, которую осмотрели на месте», – передает сообщение ГУ МВД по Красноярскому краю источник.

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