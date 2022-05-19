Мошенник незаконно взял кредит на имя актрисы Комсомольского-на-Амуре театра драмы имени Андрея Михайленко Татьяны Горох, передает РЕН ТВ.

Пострадавшая написала заявление в московскую полицию в апреле 2022, при этом преступление произошло в сентябре 2021 года.

По словам Горох, злоумышленник использовал ее личные данные и от ее имени оформил кредит на 10 тыс. руб. Горох утверждает, что не оформляла кредит на себя и денег не получала.