Массовая драка с убийством произошла на детской площадке в Подмосковье

Массовая драка с убийством произошла на детской площадке в подмосковной деревне Сапроново. Как сообщили «Мосленте» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, расследованием дела занимаются сотрудники областного управления Следственного комитета.

«Факт драки со смертельным исходом в субботу, 14 мая подтверждаем. Расследование дела ведет областное управление Следственного комитета России», — сказал представитель пресс-службы.

Видео поножовщины, в результате которой один человек погиб, двое были ранены, опубликовал сегодня, 17 мая, телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, в результате конфликта пострадали несколько участников. Одному нанесли ножевые ранения — он скончался на месте. Двоих мужчин в возрасте 32 и 37 лет госпитализировали с колото-резаными ранами.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.