В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
51 минуту назад

Массовая драка с произошла на детской площадке в Подмосковье

Елена Прошина

Массовая драка произошла на детской площадке в Московской области. Один человек скончался. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Массовая драка с произошла на детской площадке в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел в подмосковной деревне Сапроново. В драке принимали участие несколько мужчин. В результате потасовки участники достали ножи. Один человек скончался, еще двое в возрасте 32 и 37 лет госпитализированы с колото-резаными ранами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве. В отношении него возбуждено уголовное дело. Что послужило причиной драки пока неизвестно.

В московском ТЦ произошла массовая драка мигрантов

Ранее еще одна драка на детской площадке произошла в Канске. В микрорайоне Северный трое мужчин избили 18-летнего парня. На видео, распространившееся в сети видно, что еще один человек стоит в стороне и держит верхнюю одежду.

Происшествия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители