Массовая драка с произошла на детской площадке в Подмосковье

Массовая драка произошла на детской площадке в Московской области. Один человек скончался. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел в подмосковной деревне Сапроново. В драке принимали участие несколько мужчин. В результате потасовки участники достали ножи. Один человек скончался, еще двое в возрасте 32 и 37 лет госпитализированы с колото-резаными ранами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве. В отношении него возбуждено уголовное дело. Что послужило причиной драки пока неизвестно.