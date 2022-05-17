Массовая драка с произошла на детской площадке в Подмосковье

Массовая драка произошла на детской площадке в Московской области. Один человек скончался. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в подмосковной деревне Сапроново. В драке принимали участие несколько мужчин. В результате потасовки участники достали ножи. Один человек скончался, еще двое в возрасте 32 и 37 лет госпитализированы с колото-резаными ранами.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве. В отношении него возбуждено уголовное дело. Что послужило причиной драки пока неизвестно.
Ранее еще одна драка на детской площадке произошла в Канске. В микрорайоне Северный трое мужчин избили 18-летнего парня. На видео, распространившееся в сети видно, что еще один человек стоит в стороне и держит верхнюю одежду.