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6 минут назад

Дебошир сломал оборудование в аэропорту Владивостока и попал на видео

Александр Кузьмин

Во Владивостоке задержали жителя Алтайского края, который сломал досмотровое оборудование в аэропорту. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что пассажир планировал ночным рейсом улететь в город Петропавловск-Камчатский, однако по неустановленным причинам от посадки в самолет отказался. Находясь в нетрезвом состоянии, он спустился в зону хранения багажа и умышленно повредил стационарную рамку металлодетектора, монитор и системный блок рабочего компьютера. После того как полицейские доставили правонарушителя в комнату для административно задержанных, он также сломал установленное там оборудование для видеонаблюдения», – говорится в сообщении представителя ведомства.

По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены протоколы об административных нарушениях. Также будет проведена процессуальная проверка по факту повреждения имущества, по ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия,Видео,Ирина Волк,МВД России,
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