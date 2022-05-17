Дебошир сломал оборудование в аэропорту Владивостока и попал на видео

«Предварительно установлено, что пассажир планировал ночным рейсом улететь в город Петропавловск-Камчатский, однако по неустановленным причинам от посадки в самолет отказался. Находясь в нетрезвом состоянии, он спустился в зону хранения багажа и умышленно повредил стационарную рамку металлодетектора, монитор и системный блок рабочего компьютера. После того как полицейские доставили правонарушителя в комнату для административно задержанных, он также сломал установленное там оборудование для видеонаблюдения», – говорится в сообщении представителя ведомства.