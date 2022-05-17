Власти Курской области сообщили об обстреле приграничного с Украиной села

Приграничное с Украиной село Алексеевка обстреляно в Курской области, жертв нет, огонь был быстро подавлен. Об этом сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
По словам губернатора, обстрел начался около пяти утра и велся из крупнокалиберного оружия.
«Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет. Ответным огнем наших пограничников обстрел быстро подавлен», - заявил Роман Старовойт.
Он также отметил, что «в деталях инцидента уже разбираются специалисты».
Ранее село Солохи Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. В результате нападения один человек погиб, еще семеро получили ранения.
В шести из семи граничащих с Украиной регионов России был введен высокий («желтый») уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, некоторые районы Воронежской области, Краснодарского края и Крыма.