Опасного сбежавшего преступника из психлечебницы, нашли в Екатеринбурге

Особо опасного преступника, который сбежал из екатеринбургской психиатрической больницы № 3, нашли. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на представителей медицинского учреждения.

Там уточнили, что 29-летний пациент был отправлен на принудительное лечение за совершение убийства.

«Его возили полечить зуб, он попросился в туалет и, когда с него сняли смирительную рубашку, вырвался и убежал. Догнать не смогли», — отметили в психиатрической лечебнице.

Однако спустя несколько часов мужчина вернулся в больницу самостоятельно. Свой поступок он объяснить не смог.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, детали выясняются.