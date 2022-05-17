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8 минут назад

Суд признал экс-полковника МВД Захарченко виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей

ТАССиещё 3

Пресненский суд Москвы признал ранее осужденного бывшего руководителя управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей в течение 10 лет, передает во вторник корр. ТАСС из суда.

Суд озвучил сумму полученной экс-полковником МВД Захарченко взятки
Фото: ТАССТАСС

"Суд установил: Маркелов совершил дачу взятки должностному лицу лично организованной группой в особо крупном размере", - сказал судья Сергей Артемов, оглашая приговор. Получателем взятки по делу проходит Дмитрий Захарченко.

Происшествия,Безопасность,Дмитрий Захарченко,Сергей Артемов,МВД России,
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