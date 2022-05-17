Суд озвучил сумму полученной экс-полковником МВД Захарченко взятки

Пресненский суд Москвы признал ранее осужденного бывшего руководителя управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей в течение 10 лет, передает во вторник корр. ТАСС из суда.