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36 минут назад

Особо опасный преступник сбежал в Екатеринбурге

Вероника Полынина

Особо опасный преступник сбежал из психиатрической больницы в Екатеринбурге, сообщает E1.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Особо опасный преступник сбежал в Екатеринбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

29-летний беглец был осужден за убийство и направлен на принудительное лечение. 16 мая его повезли в другое медицинское учреждение лечить зубы, там мужчина попросил выйти в туалет, и когда с него сняли смирительную рубашку, вырвался и убежал.

В полиции комментировать побег опасного преступника отказались. При этом источник издания в правоохранительных органах подтвердил, что от медиков поступило обращение о сбежавшем пациенте психиатрической больницы. Беглеца разыскивают.

Приметы преступника: рост 190 см, худощавый, волосы темные, коротко стрижен, на теле имеются татуировки. Был одет в серую толстовку и черные штаны.

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