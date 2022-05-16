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47 минут назад

Молодой человек сорвался с высотки в Москве из-за селфи

Мослента

25-летний молодой человек сорвался с высотки в Москве, пытаясь сделать экстремальное селфи. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Молодой человек сорвался с высотки в Москве из-за селфи
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, несчастный случай произошел на Ярославском шоссе на глазах брата молодого человека. Парень высунулся за парапет, и хотел сделать фото, но не удержался и упал. От полученных травм он скончался на месте.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

В апреле прошлого года сообщалось, что девушка решила сделать селфи на Большом Каменном мосту и упала в Москву-реку.

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