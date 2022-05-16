Молодой человек сорвался с высотки в Москве из-за селфи

25-летний молодой человек сорвался с высотки в Москве, пытаясь сделать экстремальное селфи. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации источника, несчастный случай произошел на Ярославском шоссе на глазах брата молодого человека. Парень высунулся за парапет, и хотел сделать фото, но не удержался и упал. От полученных травм он скончался на месте.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.