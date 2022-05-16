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1 час назад

В Мурманске "заминировали" здания двух вузов

ТАСС

Неизвестный сообщил о минировании зданий Мурманского государственного технического и Мурманского арктического государственного университетов днем в понедельник, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

В Мурманске сообщили о минировании зданий двух вузов
Фото: ТАССТАСС

"Поступило сообщение о минировании зданий двух вузов - МГТУ и МАГУ в Мурманске", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас вузы обследуют специалисты.

МГТУ и МАГУ являются двумя ведущими вузами Мурманской области, в них обучаются тысячи студентов. Университеты состоят из многих факультетов и корпусов, расположенных не только в Мурманске, но и в других городах региона.

Происшествия,МГТУ им. Баумана,
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