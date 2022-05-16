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13 минут назад

Из элеватора на Урале исчезли три тысячи тонн пшеницы

News.ru

Из крупнейшего элеватора Свердловской области исчезли три тысячи тонн пшеницы, их стоимость — 70 млн рублей, сообщает RTVI. На элеваторе «Хлебной базы № 65» хранились в том числе запасы Росрезерва. Поводом для проверки, в рамках которой выяснилась нехватка, стали сбои поставок зерна на Первомайский мукомольный завод.

Из элеватора на Урале исчезли три тысячи тонн пшеницы
Фото:  shutterstock.com shutterstock.com

По словам источника в правительстве области, последние годы владельцы «Хлебной базы № 65» продавали часть зерна по высоким ценам перед весенней посевной, а осенью закупали тот же объём зерна дешевле и восполняли запасы. Из-за этого, считает собеседник издания, временные пропажи до внеплановой проверки в апреле долго не замечали.

Бывший акционер «Хлебной базы № 65», депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер объяснил, что такая процедура называется освежением зерна и происходит периодически.

Зерно может храниться в элеваторе не более трёх лет, поэтому его нужно освежать: старое зерно выпускается в продажу, деньги аккумулируются, а потом оно замещается свежим, — сказал Вегнер.

Он добавил, что пропала пшеница «Агентства по развитию продовольственного рынка», а зерно Росрезерва в полной сохранности.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай зерна в России в 2022 году может стать рекoрдным за всю историю страны. По его словам, сбор зерна может состaвить 130 млн тонн, включая 87 млн тонн пшеницы.

Происшествия,Вячеслав Вегнер,Владимир Путин,Росрезерв,
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