Из элеватора на Урале исчезли три тысячи тонн пшеницы

Из крупнейшего элеватора Свердловской области исчезли три тысячи тонн пшеницы, их стоимость — 70 млн рублей, сообщает RTVI. На элеваторе «Хлебной базы № 65» хранились в том числе запасы Росрезерва. Поводом для проверки, в рамках которой выяснилась нехватка, стали сбои поставок зерна на Первомайский мукомольный завод.

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По словам источника в правительстве области, последние годы владельцы «Хлебной базы № 65» продавали часть зерна по высоким ценам перед весенней посевной, а осенью закупали тот же объём зерна дешевле и восполняли запасы. Из-за этого, считает собеседник издания, временные пропажи до внеплановой проверки в апреле долго не замечали.

Бывший акционер «Хлебной базы № 65», депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер объяснил, что такая процедура называется освежением зерна и происходит периодически.

Зерно может храниться в элеваторе не более трёх лет, поэтому его нужно освежать: старое зерно выпускается в продажу, деньги аккумулируются, а потом оно замещается свежим, — сказал Вегнер.

Он добавил, что пропала пшеница «Агентства по развитию продовольственного рынка», а зерно Росрезерва в полной сохранности.