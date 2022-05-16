В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
47 минут назад

Двоих российских полицейских отправили в колонию строгого режима за взятку

Lenta.ru

В Петербурге суд отправил на два года в колонию строгого режима двоих инспекторов по розыску отдела ГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району Артема Колесникова и Виктора Мантурова по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов города Дарья Лисицкая.

Двоих российских полицейских отправили в колонию строгого режима за взятку
Фото: ТАССТАСС

Помимо этого им в течение трех лет запретили занимать должности на государственной службе.

По данным инстанции, в июне 2021 года полицейские потребовали 60 тысяч рублей у водителя, оставившего место ДТП. За вознаграждение стражи правопорядка обещали не привлекать мужчину к административной ответственности и списать материал по его розыску в архив.

Водитель сделал вид, что согласился на эти условия, а сам обратился в правоохранительные органы. 29 июня он передал соучастникам деньги, после чего их задержали сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) МВД.

Происшествия,ГИБДД,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители