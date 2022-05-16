Двоих российских полицейских отправили в колонию строгого режима за взятку

В Петербурге суд отправил на два года в колонию строгого режима двоих инспекторов по розыску отдела ГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району Артема Колесникова и Виктора Мантурова по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов города Дарья Лисицкая.

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Помимо этого им в течение трех лет запретили занимать должности на государственной службе.

По данным инстанции, в июне 2021 года полицейские потребовали 60 тысяч рублей у водителя, оставившего место ДТП. За вознаграждение стражи правопорядка обещали не привлекать мужчину к административной ответственности и списать материал по его розыску в архив.