В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
16 минут назад

Российские хакеры из Killnet «объявили войну» поддержавшим русофобию странам

Елена Прошина

Российская хакерская группировка Killnet объявила «войну» десяти странам, которые поддерживают русофобию. Как сообщает URA.RU, киберактивисты решили выступить против США, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Румынии, Латвии, Эстонии и Украины.

Российские хакеры из Killnet «объявили войну» поддержавшим русофобию странам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Приветствую всех наших врагов. Сегодня мы официально объявляем кибервойну правительствам 10 стран. Долгие два месяца мы исследовали страны, поддерживающие нацистов и русофобов. Пора наконец-то их уничтожить», — говорит неизвестный в ролике, которое опубликовало издание.

В Killnet отметили, что мирным гражданам этих стран ничего не угрожает, а правительства этих стран «будут ликвидированы».

«Всем давно уже пора освоить наши принципы борьбы. Тестирование глобальной атаки завершено», — добавил неизвестный.

Напомним, что с началом спецоперации РФ по денацификации Украины, Killnet выступила на стороне России. Ранее 7 мая хакеры устроили кибератаки на интернет-порталы государственных учреждений Германии. Нападкам подверглись сайты немецкого МВД, правительства, Министерства обороны ФРГ и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца.

Происшествия,Олаф Шольц,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители