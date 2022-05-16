Российские хакеры из Killnet «объявили войну» поддержавшим русофобию странам

Российская хакерская группировка Killnet объявила «войну» десяти странам, которые поддерживают русофобию. Как сообщает URA.RU, киберактивисты решили выступить против США, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Румынии, Латвии, Эстонии и Украины.
«Приветствую всех наших врагов. Сегодня мы официально объявляем кибервойну правительствам 10 стран. Долгие два месяца мы исследовали страны, поддерживающие нацистов и русофобов. Пора наконец-то их уничтожить», — говорит неизвестный в ролике, которое опубликовало издание.
В Killnet отметили, что мирным гражданам этих стран ничего не угрожает, а правительства этих стран «будут ликвидированы».
«Всем давно уже пора освоить наши принципы борьбы. Тестирование глобальной атаки завершено», — добавил неизвестный.
Напомним, что с началом спецоперации РФ по денацификации Украины, Killnet выступила на стороне России. Ранее 7 мая хакеры устроили кибератаки на интернет-порталы государственных учреждений Германии. Нападкам подверглись сайты немецкого МВД, правительства, Министерства обороны ФРГ и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца.