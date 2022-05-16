Российские хакеры из Killnet «объявили войну» поддержавшим русофобию странам

«Приветствую всех наших врагов. Сегодня мы официально объявляем кибервойну правительствам 10 стран. Долгие два месяца мы исследовали страны, поддерживающие нацистов и русофобов. Пора наконец-то их уничтожить», — говорит неизвестный в ролике, которое опубликовало издание.