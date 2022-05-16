МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot

Штейн ранее была осуждена на 1 год ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм.

Согласно приговору, она не должна покидать место жительства с 22:00 до 06:00, менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них, выезжать за пределы Москвы без согласия специализированного государственного органа. Ей предписано два раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию.