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5 минут назад

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Люсю Штейн

ТАССиещё 2

Участница группы Pussy Riot, столичный муниципальный депутат Людмила (Люся) Штейн объявлена в розыск, следует из базы МВД России.

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot
Фото: ТАССТАСС

"Людмила Петровна Штейн, 02.07.1996 года рождения. Разыскивается по статье УК", - говорится в базе.

Штейн ранее была осуждена на 1 год ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм.

Согласно приговору, она не должна покидать место жительства с 22:00 до 06:00, менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них, выезжать за пределы Москвы без согласия специализированного государственного органа. Ей предписано два раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию.

Происшествия,МВД России,
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