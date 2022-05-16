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8 минут назад

Появилось видео уличной потасовки со стрельбой в Москве

Александр Кузьмин

В Москве произошла потасовка со стрельбой. По предварительной информации, инцидент случился в Южном Бутове на юге столице. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», в распоряжении которого оказалась снятая местной жительницей запись.

На видео видно, что в конфликте приняли участие примерно десять человек. Они громко кричали, в какой-то момент раздались звуки, похожие на выстрелы, что подтверждает женский голос за кадром.

Причина случившегося пока неизвестна, все обстоятельства сейчас выясняются.

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