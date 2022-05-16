В Москве произошла потасовка со стрельбой. По предварительной информации, инцидент случился в Южном Бутове на юге столице. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», в распоряжении которого оказалась снятая местной жительницей запись.

На видео видно, что в конфликте приняли участие примерно десять человек. Они громко кричали, в какой-то момент раздались звуки, похожие на выстрелы, что подтверждает женский голос за кадром.