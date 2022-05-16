Писавшего песни для Пугачевой композитора обокрали

Как сообщает kp.ru со ссылкой на собственный источник, грабители ворвались в его загородный дом в деревне Палицы. Воры разбили окошко в бане и вынесли из дома бытовую технику: телевизор и чайник. Также был украден поливальный шланг.

Ранее сообщалось, что в Москве ограбили квартиру блогера и стримера Некоглая. Некоглай в течение некоторого времени находился за пределами Москвы, и доступ в квартиру, кроме него, имели только менеджер и еще один мужчина, имени которого не называют, и квартира осталась закрыта. Блогер утверждал, что из квартиры пропали $50 тыс.