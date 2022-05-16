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36 минут назад

«КП»: обокрали писавшего песни для Пугачевой и Рогозина композитора

Газета.Ru

Композитора Андрея Ктитарева, писавшего песни для эстрадной звезды Аллы Пугачевой и главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, обокрали под Одинцово.

Писавшего песни для Пугачевой композитора обокрали
Фото: Андрей Ктитарев/VKАндрей Ктитарев/VK

Как сообщает kp.ru со ссылкой на собственный источник, грабители ворвались в его загородный дом в деревне Палицы. Воры разбили окошко в бане и вынесли из дома бытовую технику: телевизор и чайник. Также был украден поливальный шланг.

Преступников ищут.

56-летний Ктитарев, в частности, написал для Рогозина песню "Пролетая над Россией".

Ранее сообщалось, что в Москве ограбили квартиру блогера и стримера Некоглая. Некоглай в течение некоторого времени находился за пределами Москвы, и доступ в квартиру, кроме него, имели только менеджер и еще один мужчина, имени которого не называют, и квартира осталась закрыта. Блогер утверждал, что из квартиры пропали $50 тыс.

Происшествия,Алла Пугачева,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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