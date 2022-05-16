В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
28 минут назад

Обещавший мочиться в боржоми для россиян грузинский журналист получил тюремный срок

Елена Прошина

Тбилисский городской суд приговорил к 3,5 лет тюрьмы бывшего гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2» Нику Гварамию за растрату средств. Об этом пишет ТАСС.

Обещавший мочиться в боржоми журналист получил тюремный срок
Фото: WikipediaWikipedia

В частности, Гварамия признан виновным в покупке дорогостоящего автомобиля Porsche Macan S стоимостью €76,7 тысяч на средства телекомпании.

«Признать виновным Нику Гварамию в совершении преступления по статье 220 Уголовного кодекса Грузии (злоупотребление полномочиями). За совершение преступления по статье 220 УК Грузии по так называемому эпизоду автомобиля приговорить его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы», - сказал судья Лаша Чхиквадзе.

Гварамия был арестован приставами в зале суда.

Напомним, обвинение Гварамии было предъявлено в августе 2019 года. Он подозревался в умышленном причинении денежного ущерба в размере более 6 млн лари (около $2 млн) телекомпании. В деле было несколько эпизодов, в том числе покупка автомобиля с помощью доверенного лица Зураба Гумбаридзе. В остальных эпизодах дела судья оправдал Гварамию.

В 2019 году Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию.

Происшествия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители