Обещавший мочиться в боржоми журналист получил тюремный срок

Тбилисский городской суд приговорил к 3,5 лет тюрьмы бывшего гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2» Нику Гварамию за растрату средств. Об этом пишет ТАСС.

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В частности, Гварамия признан виновным в покупке дорогостоящего автомобиля Porsche Macan S стоимостью €76,7 тысяч на средства телекомпании.

«Признать виновным Нику Гварамию в совершении преступления по статье 220 Уголовного кодекса Грузии (злоупотребление полномочиями). За совершение преступления по статье 220 УК Грузии по так называемому эпизоду автомобиля приговорить его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы», - сказал судья Лаша Чхиквадзе.

Гварамия был арестован приставами в зале суда.

Напомним, обвинение Гварамии было предъявлено в августе 2019 года. Он подозревался в умышленном причинении денежного ущерба в размере более 6 млн лари (около $2 млн) телекомпании. В деле было несколько эпизодов, в том числе покупка автомобиля с помощью доверенного лица Зураба Гумбаридзе. В остальных эпизодах дела судья оправдал Гварамию.