Cсора у Burger King в российском городе закончилась перестрелкой

«Мужчины сидели за столиками, произошел конфликт. Сначала поднялись, в стойку встали. Тот, который покрупнее подбежал и двумя ногами пнул второго. Второй отскочил и в машину ударился припаркованную. Тот первый не удержался на месте и упал, достал пистолет и начал стрелять», — рассказали очевидцы изданию 74.ру.